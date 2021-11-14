Дроны в Китае засевают поля и ухаживают за растениями. Фото: XAG

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Ракурс

Сельскохозяйственный дрон V40 разработала китайская компания XAG.

Новинка уникальна тем, что имеет два поворотных ротора, позволяющие не только увеличить дальность полета, но и эффективно работать на полях до 50 минут на одном заряде. БПЛА оснащен 25-литровым контейнером для гранулированных семян с распылительным соплом внизу. Это позволяет дрону засевать поля. А 16-литровый резервуар для жидкости используется для обработки растений различными пестицидами. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

В дрон вмонтировали систему GPS и специальный радар. Устройство сначала облетает поле, отражает его границы и запоминает географические особенности. Впоследствии эти данные используются для выполнения работ по опрыскиванию или посеву.

Авторы разработки утверждают, что благодаря радиолокационной системе беспилотник избегает столкновений с возможными преградами и может работать в автоматическом режиме.

Напомним, в июле 2021 года в Дубае с помощью дронов боролись с аномальной жарой — беспилотники электрическими разрядами сгоняли тучи над мегаполисом, который страдал от 50-градусной температуры.

Источник: 4PDA