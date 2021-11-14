Количество иностранных мигрантов в Беларуси озвучил Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

https://racurs.ua/n163041-kolichestvo-inostrannyh-migrantov-v-belarusi-ozvuchil-danilov.html

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Украина готовится к различным сценариям развития ситуации с белорусскими мигрантами на польско-белорусской границе.

Нынешние события на этой границе — это прямая спецоперация Российской Федерации, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Европе и Украине. Сейчас в Беларуси находятся около 16 тыс. так называемых беженцев. Об этом 14 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны после совещания в Луцке с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями ОГА относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы, сообщает пресс-служба СНБО.

Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны предпринять все необходимые мер реагирования, — отметил он и подчеркнул необходимость создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовиков, местной власти для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.



Данилов добавил, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО 10 ноября.

Напомним, из-за угрозы нашествия мигрантов из Беларуси в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение. К охране госграницы МВД предлагает привлечь владельцев травматического и наградного боевого оружия.