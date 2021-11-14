Кількість іноземних мігрантів у Білорусі озвучив Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n163041-kilkist-inozemnyh-migrantiv-u-bilorusi-ozvuchyv-danilov.html

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Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації з білоруськими мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Нинішні події на цьому кордоні — це пряма спецоперація Російської Федерації, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Європі та Україні. Зараз у Білорусі перебувають близько 16 тис. так званих біженців. Про це 14 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони після наради у Луцьку з керівниками міністерств і відомств, правоохоронців та військових формувань, головами ОДА щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, повідомляє прес-служба РНБО.

Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування, — зазначив він і наголосив на необхідності створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силовиків, місцевої влади для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.



Данілов додав, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО 10 листопада.

Нагадаємо, через загрозу навали мігрантів з Білорусі у прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан. До охорони держкордону МВС пропонує залучити власників травматичної та нагородної бойової зброї.