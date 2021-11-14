Пожежа в Ірпені. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n163040-masshtabna-pojeja-spalahnula-pid-kyievom-foto-video.html

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Масштабна пожежа сталася в місті Ірпінь Київської області.

Надзвичайна подія сталася 14 листопада на території будівництва у ЖК «Єсенін». Там спалахнув один із ангарів. Не виключено, що вогонь перекинеться на ліс, що знаходиться поряд. Про пожежу повідомляють Telegram-канали «Київське чтиво» та «Київ оперативний».

У соціальних мережах пишуть, що пожежу намагаються загасити, на місці події нарахували шість пожежних машин. Також у мережі почали з’являтися фото та відео події.

Причини пожежі наразі невідомі. Про постраждалих чи загиблих не повідхиляється.

Нагадаємо, 13 листопада в Полтавській області сталася пожежа на заводі «Укртатнафти». Надзвичайна подія виникла внаслідок розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їхній витік на площі 2 кв. м.

Джерела: Telegram-канали «Київське чтиво» та «Київ оперативний»