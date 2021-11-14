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Ракурс
Пожар в Ирпене. Фото: соцсети

Масштабный пожар вспыхнул под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

14 ноя 2021, 18:56
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Масштабный пожар произошел в городе Ирпень Киевской области.

ЧП произошло 14 ноября на территории строительства в ЖК «Есенин». Там вспыхнул один из ангаров. Не исключено, что огонь перекинется на лес, находящийся рядом. О пожаре сообщают Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный».

В социальных сетях пишут, что пожар пытаются потушить, на месте происшествия насчитали шесть пожарных машин. Также в сети начали появляться фото и видео происшествия.

Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших или погибших не сообщается.

Пожар в Ирпене. Фото: соцсети

Пожар в Ирпене. Фото: соцсети

Пожар в Ирпене. Фото: соцсети

Пожар в Ирпене. Фото: соцсети


Напомним, 13 ноября в Полтавской области произошел пожар на заводе «Укртатнафты». ЧП возникло в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади 2 кв. м.

Источники: Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный»

Источник: Ракурс


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