Пожар в Ирпене. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n163040-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-pod-kievom-foto-video.html

Ракурс

Масштабный пожар произошел в городе Ирпень Киевской области.

ЧП произошло 14 ноября на территории строительства в ЖК «Есенин». Там вспыхнул один из ангаров. Не исключено, что огонь перекинется на лес, находящийся рядом. О пожаре сообщают Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный».

В социальных сетях пишут, что пожар пытаются потушить, на месте происшествия насчитали шесть пожарных машин. Также в сети начали появляться фото и видео происшествия.

Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших или погибших не сообщается.

Напомним, 13 ноября в Полтавской области произошел пожар на заводе «Укртатнафты». ЧП возникло в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади 2 кв. м.

Источники: Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный»