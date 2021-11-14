Масштабный пожар вспыхнул под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163040-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-pod-kievom-foto-video.htmlРакурс
Масштабный пожар произошел в городе Ирпень Киевской области.
ЧП произошло 14 ноября на территории строительства в ЖК «Есенин». Там вспыхнул один из ангаров. Не исключено, что огонь перекинется на лес, находящийся рядом. О пожаре сообщают Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный».
В социальных сетях пишут, что пожар пытаются потушить, на месте происшествия насчитали шесть пожарных машин. Также в сети начали появляться фото и видео происшествия.
Причины пожара пока неизвестны. О пострадавших или погибших не сообщается.
Напомним, 13 ноября в Полтавской области произошел пожар на заводе «Укртатнафты». ЧП возникло в результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов, произошла их утечка на площади 2 кв. м.
Источники: Telegram-каналы «Киевское чтиво» и «Киев оперативный»