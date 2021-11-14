Чрезвычайное положение могут ввести на Волыни из-за мигрантов из Беларуси. Фото: ГПСУ

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В приграничных областях Украины могут ввести различные превентивные меры, не исключается и введение чрезвычайного положения.

К таким действиям могут прибегнуть в связи с угрозой массового прорыва государственной границы мигрантами с территории Беларуси. Уже наработан план действий в случае нашествия мигрантов. Об этом шла речь во время брифинга силовых ведомств в Волынской областной государственной администрации 14 ноября.

Во время совещания отмечалось и об уголовной ответственности за незаконное содействие иностранным гражданам в пересечении государственной границы. Наказывать за это обещают строго. Разведка заявила, что владеет информацией об украинцах, которые хотят зарабатывать деньги, помогая мигрантам.

Монастырский отметил, что к охране украинской границы могут привлечь владельцев травматического оружия, которое те купили за свой счет и каждые три года должны продлевать разрешение на него. В Украине выдали более 200 тыс. разрешений на «травматы». Владельцев этого оружия могут собрать на учения уже в ноябре. Сначала же такое мероприятие могут провести для владельцев наградного боевого оружия.

Предлагаю для начала провести учения и привлечь к охране границы владельцев полноценного боевого наградного оружия. Которое его владельцы получили от государства (то есть за налоги других граждан) бесплатно и пожизненно, без ежегодного пересмотра «разрешений». Хотелось бы отдельно узнать, сколько вообще таких граждан живет в Украине, кто они, и сколько боевых подразделений по охране государственной границы можно было бы сформировать из этих людей, — отметил Монастырский.

Министр добавил, что Украина будет укреплять границу с Беларусью в течение следующих двух лет. Соответствующая программа заложена в государственный бюджет на 2022 год.

Вместе с тем глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время совещания отметил, что сейчас мигранты не намерены двигаться в Украину. При этом в спецслужбе готовятся к любым сценариям.

Напомним, тысячи мигрантов, свезенных с Ближнего Востока в Беларусь, пытаются прорваться в Евросоюз через польскую границу. В субботу, 13 ноября, около 50 нелегальным мигрантам удалось прорваться на территорию Польши.

Источник: «Конкурент»