Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 15 ноября местами ночью будет морозной.

Ночью столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла, а днем ожидается от 1° мороза до 10° с отметкой плюс. В некоторых областях прогнозируют кратковременные дожди. Сильных порывов ветра в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 13 ноября будет прохладной, утром ожидаются кратковременные дожди. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 3° мороза до 4° тепла, а днем температура воздуха прогнозируется 4−6° выше нуля. Ветер обещают со скоростью 2−8 м/с.

Погода в Харькове в первый рабочий день будет ясной и морозной. Столбики термометров ночью покажут от 2° до 4° с отметкой минус, а днем температура воздуха ожидается от 1° мороза до 4° тепла. Скорость ветра прогнозируют 1−11 м/с.

Погода в Одессе в субботу без осадков, ожидается переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут 4−5° тепла, а днем обещают 4−10° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−11 м/с.

Погода во Львове завтра будет облачной, днем возможен кратковременный дождь. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 5° тепла, а днем обещают 5−8° выше нуля. Ветер обещают со скоростью 2−8 м/с.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что утром 15 ноября по всей стране будет туман. Видимость составит 200−500 метров. Спасатели объявили первый уровень опасности — такие погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушение или ограничение на отдельных участках дорог движения транспорта.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 14 ноября погоду в Украине обещали теплую и солнечную, без осадков. На юге и востоке Украины температура должна была достичь 12° выше нуля.