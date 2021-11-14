Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 15 листопада місцями вночі буде морозною.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла, а вдень очікується від 1° морозу до 10° із позначкою плюс. У деяких областях прогнозують короткочасні дощі. Сильних поривів вітру найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 13 листопада буде прохолодною, вранці очікуються короткочасні дощі. Вночі температуру повітря прогнозують від 3° морозу до 4° тепла, а вдень температура повітря прогнозується 4−6° вище нуля. Вітер обіцяють зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Харкові у перший робочий день буде ясною та морозною. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° до 4° із позначкою мінус, а вдень температура повітря очікується від 1° морозу до 4° тепла. Швидкість вітру прогнозують 1−11 м/с.

Погода в Одесі у суботу без опадів, очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−5° тепла, а вдень обіцяють 4−10° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−11 м/с.

Погода у Львові завтра буде хмарною, вдень можливий короткочасний дощ. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 5° тепла, а вдень обіцяють 5−8° вище нуля. Вітер обіцяють зі швидкістю 2−8 м/с.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що вранці 15 листопада по всій країні буде туман. Видимість складатиме 200−500 метрів. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки — такі погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 14 листопада погоду в Україні обіцяли теплу і сонячну, без опадів. На півдні та сході України температура повинна була сягнути 12° вище нуля.