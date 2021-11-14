Уживані автомобілі почали дорожчати в Україні. Фото: mashyna.com.ua

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Уживані автомобілі в Україні почали дорожчати, ціни на такі машини можуть зростати й у найближчому майбутньому.

У жовтні в рази збільшився попит на машини вартістю до 5 тис. дол., а однією з причин попиту стало запровадження карантинних обмежень у громадському транспорті для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу. У таких випадках доводиться позапланового купувати недорогу машину. Про це заявив засновник компанії з підбору автомобілів Car4you Володимир Валуйський, повідомляється на сайті UBR.ua.

Експерт заявив, що найпопулярнішими уживаними автомобілями серед українців вважаються Volkswagen (Фольксваген) та Skoda (Шкода), бо вони перевірені часом й мають помірні ціни.

За інформацією порталу Auto. RIA, у жовтні найпопулярнішими серед українців машинами були:

Volkswagen Passat (середня ціна — 11 тис. 600 дол.);

Skoda Octavia (середня ціна — 7 тис. дол.);

Daewoo Lanos (середня ціна — 3 тис. 100 дол.).

Також громадяни активно купували Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra та Skoda Fabia. Остаточна ціна формувалася в залежності від стану, року випуску, об'єму двигуна та інших характеристик.

Зниження цін на вживані автомобілі на найближчі два місяці Валуйський прогнозувати не береться. Фахівець наголосив, що у 2020 році ціни на такі машини зросли в середньому на 5−15%.

Нагадаємо, 50-річний ВАЗ в ідеальному стані знайшли в одному з гаражів на Хмельниччині. Ранню «копійку», яка була випущена у дуже рідкісному кольорі, забули в гаражі на багато років.

Джерело: UBR.ua, Auto. RIA