Нові санкції для Білорусі через міграційну кризу пообіцяли в ЄС

Санкції для Білорусі через міграційну кризу пообіцяли в ЄС. Фото: naviny.online

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Санкції проти Білорусі будуть розширені на тлі міграційної кризи.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу мають зустрітися в понеділок, 15 листопада. На цій зустрічі будуть запровадженні нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка та усіх, хто причетний до ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. Про це заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель французькій газеті Le Journal du Dimanche, пише Reuters.

Ми дамо зелене світло на розширення правової бази наших санкцій проти Білорусі, щоб її можна було застосовувати до всіх, хто бере участь у незаконному ввезенні мігрантів до цієї країни, — заявив він.

Боррель відзначив, що санкції введуть проти білоруських авіакомпаній та туристичних агенцій, які причетні до перевезення мігрантів до кордонів Євросоюзу. Крім того, під обмеження потраплять і майже 30 білоруських чиновників.

Раніше Литва, Латвія, Польща та Естонія звинувачували диктатора Олександра Лукашенка у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Ці країни закликали ООН вжити заходів щодо керівництва Білорусі.

Нагадаємо, ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострилася, оскільки тисячі мігрантів, звезених з Близького Сходу, намагаються прорватися через зовнішній кордон Євросоюзу. У суботу, 13 листопада, близько 50 нелегальних мігрантів прорвалися на територію Польщі з Білорусі.

Джерело: Reuters