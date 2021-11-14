Локдаун для невакцинованих запровадили в Австрії. Фото: AP

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Локдаун в Австрії запроваджують з завтрашнього дня, 15 листопада.

Суворий карантин стосуватиметься лише осіб, які не вакцинувалися від коронавірусу. В Австрії вакциновані 65% дорослого населення. Водночас це один з найнижчих показників у Західній Європі. У Відні вважають це ганьбою. Про це заявив австрійський канцлер Александер Шалленберг, передає DW.

Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Це ганебно низький рівень, — наголосив він.

Локдаун для невакцинованих передбачає, що люди без щеплення від COVID-19 зможуть виходити з дому лише у певних випадках. Антивакцинаторам дозволять ходити на роботу, виходити за покупками продуктів харчування та відвідувати лікаря. В інших випадках потрібно сидіти вдома. Перед невакцинованими будуть зачинені двері ресторанів та готелів.

Рівень захворюваності в Австрії вже досяг позначки 775,5 випадків на 100 тис. населення. Для порівняння, у сусідній Німеччині рівень захворюваності становить 277,4.

Нагадаємо, Український інститут майбутнього провів соціологічне опитування й з’ясував, що серед всіх антивакцинаторів в Україні 10% вважає, що вакцина від коронавірусу призведе до мутацій.

Джерело: DW