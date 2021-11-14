Локдаун для невакцинированных ввели в Австрии. Фото: AP

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Локдаун в Австрии вводят с завтрашнего дня, 15 ноября.

Строгий карантин будет касаться только лиц, которые не вакцинировались от коронавируса. В Австрии вакцинированы 65% взрослого населения. В то же время это один из самых низких показателей в Западной Европе. В Вене считают это позором. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, передает DW.

Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень, — подчеркнул он.

Локдаун для невакцинированных предполагает, что люди без прививки от COVID-19 смогут выходить из дома лишь в определенных случаях. Антивакцинаторам разрешат ходить на работу, выходить за покупками продуктов питания и посещать врача. В остальных случаях нужно сидеть дома. Перед невакцинированными будут закрыты двери ресторанов и гостиниц.

Уровень заболеваемости в Австрии уже достиг отметки 775,5 случаев на 100 тыс. населения. Для сравнения, в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4.

Напомним, Украинский институт будущего провел социологический опрос и выяснил, что среди всех антивакцинаторов в Украине 10% считает, что вакцина от коронавируса приведет к мутациям.

Источник: DW