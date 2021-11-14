Из дома ни ногой — локдаун для невакцинированных ввели в Австрииhttps://racurs.ua/n163035-iz-doma-ni-nogoy-lokdaun-dlya-nevakcinirovannyh-vveli-v-avstrii.htmlРакурс
Локдаун в Австрии вводят с завтрашнего дня, 15 ноября.
Строгий карантин будет касаться только лиц, которые не вакцинировались от коронавируса. В Австрии вакцинированы 65% взрослого населения. В то же время это один из самых низких показателей в Западной Европе. В Вене считают это позором. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, передает DW.
Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень, — подчеркнул он.
Локдаун для невакцинированных предполагает, что люди без прививки от COVID-19 смогут выходить из дома лишь в определенных случаях. Антивакцинаторам разрешат ходить на работу, выходить за покупками продуктов питания и посещать врача. В остальных случаях нужно сидеть дома. Перед невакцинированными будут закрыты двери ресторанов и гостиниц.
Уровень заболеваемости в Австрии уже достиг отметки 775,5 случаев на 100 тыс. населения. Для сравнения, в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4.
Напомним, Украинский институт будущего провел социологический опрос и выяснил, что среди всех антивакцинаторов в Украине 10% считает, что вакцина от коронавируса приведет к мутациям.
Источник: DW