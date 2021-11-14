Последствия обстрела села Невельское. Фото: Нацполиция

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Обстрел боевиками села Невельское в Донецкой области прокомментировали в полиции.

Силовики уточнили, что в результате обстрела, который произошел 14 октября в 1.30, полностью разрушены три жилых дома на улице Молодежная. Также снарядами и осколками от них повреждены еще пять домов. Следователи задокументировали последствия ночного обстрела. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Причастным к обстрелу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, а специальная комиссия Очеретинской военно-гражданской администрации уточняет информацию о повреждениях у местных жителей.

Напомним, ночью 14 ноября боевики ДНР обстреляли поселок Невельское Покровского района Донецкой области из минометов калибра 120 мм. Несколько домов были уничтожены снарядами, а в одном из разрушенных зданий под завалами оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, выбраться которым помогли спасатели. Также в результате обстрела получил ранения украинский военнослужащий.