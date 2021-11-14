Полиция отрыла уголовное производство из-за обстрела села на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163034-policiya-otryla-ugolovnoe-proizvodstvo-iz-za-obstrela-sela-na-donbasse-video.htmlРакурс
Обстрел боевиками села Невельское в Донецкой области прокомментировали в полиции.
Силовики уточнили, что в результате обстрела, который произошел 14 октября в 1.30, полностью разрушены три жилых дома на улице Молодежная. Также снарядами и осколками от них повреждены еще пять домов. Следователи задокументировали последствия ночного обстрела. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Причастным к обстрелу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, а специальная комиссия Очеретинской военно-гражданской администрации уточняет информацию о повреждениях у местных жителей.
Напомним, ночью 14 ноября боевики ДНР обстреляли поселок Невельское Покровского района Донецкой области из минометов калибра 120 мм. Несколько домов были уничтожены снарядами, а в одном из разрушенных зданий под завалами оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина, выбраться которым помогли спасатели. Также в результате обстрела получил ранения украинский военнослужащий.