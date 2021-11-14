Британия готова оперативно перебросить в Украину 600 спецназовцев, фото: British Army

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Великобритания может отправить в Украину оперативную группу из 600 спецназовцев на фоне опасений по поводу российского вторжения. В ее состав войдут бойцы британских Сил специальных операций (SAS), медики, инженеры, связисты и до 400 десантников из 16 десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.

Подразделения SAS и парашютного полка предупредили, что их могут отправить в Украину в течение нескольких часов. Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на информированные источники.

От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы улететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились для обоих случаев, — отметил собеседник издания.

Отмечается, что британская разведка МИ-6 предупредила премьер-министра страны, что президент РФ Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада.

Напомним, начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер недавно заявил о самой большой со времен завершения Холодной войны угрозе начала военного конфликта между Россией и Западом.

Источник: The Mirror