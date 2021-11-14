Британія готова оперативно перекинути до України 600 спецпризначенців, фото: British Army

https://racurs.ua/ua/n163033-brytaniya-perekyne-do-ukrayiny-600-specpryznachenciv-v-razi-nastupu-rf-zmi.html

Ракурс

Велика Британія може відправити до України оперативну групу з 600 спецпризначенців на тлі побоювання щодо російського вторгнення. До її складу увійдуть бійці британських Сил спеціальних операцій (SAS), медики, інженери, зв’язківців і до 400 десантників з 16 десантно-штурмової бригади, що базується в Олдершоті.

Підрозділи SAS і парашутного полку попередили, що їх можуть відправити в Україну протягом декількох годин. Про це повідомляє британське видання The Mirror з посиланням на інформовані джерела.

Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє спорядження запаковано, і вони готові полетіти в Україну і або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися для обох випадків, — зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що британська розвідка МІ-6 попередила прем'єр-міністра країни, що президент РФ Володимир Путін представляє явну небезпеку для України та Заходу.

Нагадаємо, начальник штабу оборони Великої Британії генерал сер Нік Картер нещодавно заявив про найбільшу з часів завершення Холодної війни загрозу початку військового конфлікту між Росією та Заходом.

Джерело: The Mirror