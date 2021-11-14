Автомобілі Tesla продають без USB-портів, фото: Store norske leksikon

https://racurs.ua/ua/n163032-deficyt-chipiv-vplynuv-na-komplektaciu-avtomobiliv-tesla-detali.html

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Покупці електромобілів Tesla Model 3 і Model Y зіткнулися з несподіваними незручностями — на центральній та передній консолі немає роз'ємів USB-C, причому відповідні отвори для них є. Водночас ці роз'єми є на задньому сидінні, також працює роз'єм USB-A.

Крім того, в автомобілях не працює безпровідна зарядка. Про це повідомляє видання Electrek.

Зазначається, що такі проблеми розпочалися з партії автомобілів від 11 листопада. Хоча частину клієнтів повідомили про незручності заздалегідь, низка покупців дізналися про це вже після покупки.

У компанії заявляють, що відсутність роз'ємів пов’язана з глобальним дефіцитом мікрочіпів.

Частині клієнтів у Tesla відповіли, що необхідні деталі розраховують отримати в грудні, після чого їхні автомобілі дообладнають. Проте компанія відповіла не всім постраждалим покупцям, а письмових гарантій ніхто не отримав.

Глобальний дефіцит чіпів впливає на автомобільну промисловість протягом більшої частини року. По всій галузі ціни на вживані та нові автомобілі зростають, а запаси дилерів зменшуються, оскільки багатьом виробникам довелося призупинити виробництво або тримати майже готові автомобілі в очікуванні запчастин.

Деякі автовиробники почали поставляти автомобілі без встановлених певних деталей. Зокрема Tesla раніше прибрала регулювання поперекової підтримки у пасажирських кріслах з нових автомобілів Model 3 і Y.

Джерело: Electrek