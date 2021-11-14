Автомобили Tesla продают без USB-портов, фото: Store norske leksikon

https://racurs.ua/n163032-deficit-chipov-povliyal-na-komplektaciu-avtomobiley-tesla-detali.html

Ракурс

Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y столкнулись с неожиданными неудобствами — на центральной и передней консоли нет разъемов USB-C, причем подходящие отверстия для них есть. В то же время эти разъемы есть на заднем сидении, также работает разъем USB-A.

Кроме того, в автомобилях не работает беспроводная зарядка. Об этом сообщает издание Electrek.

Отмечается, что подобные проблемы начались с партии автомобилей от 11 ноября. Хотя части клиентов сообщили о неудобствах заранее, ряд покупателей узнали об этом уже после покупки.

В компании заявляют, что отсутствие разъемов связано с глобальным дефицитом микрочипов.

Части клиентов в Tesla ответили, что необходимые детали рассчитывают получить в декабре, после чего их автомобили будут дооборудованы. Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, а письменные гарантии никто не получил.

Глобальный дефицит чипов оказывает влияние на автомобильную промышленность в течение большей части года. По всей отрасли цены на б/у и новые автомобили растут, а запасы дилеров уменьшаются, поскольку многим производителям пришлось приостановить производство или держать почти готовые автомобили в ожидании запчастей.

Некоторые автопроизводители начали поставлять автомобили без установленных определенных деталей. В частности, Tesla ранее убрала регулировку поясничной поддержки в пассажирских креслах из новых автомобилей Model 3 и Y.

Источник: Electrek