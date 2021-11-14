В ВСУ пообещали уничтожать диверсантов, выдающих себя за мигрантов

Диверсанты страны-агрессора могут попытаться пробраться через границу под видом мигрантов, фото: 61 окрема піхотна єгерська бригада

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Диверсантов, которые могут маскироваться под нелегальных мигрантов, если попытаются попасть на территорию Украины из Беларуси, будут уничтожать.

Об этом предупредила пресс-служба 61 отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины.

Под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть, — подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице бригады в социальной сети Фейсбук.

В то же время, в 61-й ОПЕБр отметили, что оружие против мигрантов не будут применять.

В настоящее время подразделения бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Беларусью.

В последнее время обострилась ситуация на границе Беларуси и Польши — тысячи мигрантов, свезенных с Ближнего Востока, пытаются прорваться через внешнюю границу Евросоюза. По свидетельствам польских властей и очевидцев по обе стороны границы, беларуские силовики способствуют мигрантам в их незаконных действиях.

Напомним, вчера, 13 ноября, около 50 нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши из Беларуси.