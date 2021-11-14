У ЗСУ пообіцяли знищувати диверсантів, які видають себе за мігрантів

Диверсанти країни-агресора можуть спробувати пробратися через кордон під виглядом мігрантів, фото: 61 окрема піхотна єгерська бригада

https://racurs.ua/ua/n163031-u-zsu-poobicyaly-znyschuvaty-dyversantiv-yaki-vydaut-sebe-za-migrantiv.html

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Диверсантів, які можуть маскуватися під нелегальних мігрантів, якщо такі спробують потрапити на територію України з Білорусі, знищуватимуть.

Про це попередила прес-служба 61-ї окремої піхотної єгерської бригади Збройних сил України.

Під виглядом мігрантів можуть проникати диверсійно розвідувальні групи противника і саме для боротьби з ними призначена наша військова частина, — наголошується в повідомленні, опублікованому на сторінці бригади в соціальній мережі Фейсбук.

Водночас у 61-й ОПЄБр зазначили, що зброю проти мігрантів не застосовуватимуть.

Зазначається, що в цей час підрозділи бригади виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Білоруссю.

Останнім часом загострилася ситуація на кордоні Білорусі та Польщі — тисячі мігрантів, звезених з Близького Сходу, намагаються прорватися через зовнішній кордон Євросоюзу. За свідченнями польської влади та очевидців з обох боків кордону, білоруські силовики сприяють мігрантам у їхніх незаконних діях.

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, близько 50 нелегальних мігрантів прорвалися на територію Польщі з Білорусі.