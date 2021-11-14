Любов Титаренко, фото: Ruslan Kotsaba

https://racurs.ua/ua/n163030-rozp-yatyy-hlopchyk-po-novomu-ukrayinu-zvynuvatyly-v-spaluvanni-rosiyskyh-knyjok.html

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Любов Титаренко, художній керівник Київського драматичного театру «Браво», відома своєю любов’ю до країни-агресора, в ефірі одного з пропагандистських YouTube-каналів заявила, що життя в Україні «схоже на пекло» та «середньовіччя». Також Титаренко стверджує, що в Україні нібито «спалюють книжки російських класиків», таких як Пушкін та Достоєвський.

Фрагмент відповідного відео опублікував у своєму Telegram-каналі екс-нардеп Борислав Береза.

Тут (в Україні — ред.) вони спалюють ці книжки, сміттєві баки забиті ними, — заявила Титаренко.

Ми живемо в пеклі у повному розумінні цього слова, — додала вона.

Береза, зі свого боку, іронічно прокоментував заяву Титаренко.

Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять неопалені. Вийшов на подвір’я і був шокований — у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, вже повезли спалювати на Хрещатик, — заявив він.

На думку політика, у випадку Титаренко йдеться або про відверте підігрування ворожій пропаганді, або про «тихе божевілля».

Варто додати, що Титаренко не вперше робить такі резонансні заяви. Кілька років тому в інтерв’ю одіозному журналісту Руслану Коцабі вона заявляла про нібито утиск російської мови в Україні, зізнавалася в любові до Росії, а також просила вибачення в терористів ОРДЛО за те, що «Україна в них стріляє".