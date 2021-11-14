Любовь Титаренко, фото: Ruslan Kotsaba

https://racurs.ua/n163030-raspyatyy-malchik-po-novomu-ukrainu-obvinili-v-sjiganii-rossiyskih-knig.html

Ракурс

Любовь Титаренко, художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво», известная своей любовью к стране-агрессору, в эфире одного из пропагандистских YouTube-каналов заявила, что жизнь в Украине «похожа на ад» и «средневековье». Также Титаренко утверждает, что в Украине якобы сжигают книги российских классиков, таких как Пушкин и Достоевский.

Фрагмент ответного видео опубликовал в своем Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза.

Здесь (в Украине — ред.) они сжигают эти книги, мусорные баки забиты ими, — заявила Титаренко.

Мы живем в аду в полном смысле этого слова, — добавила она.

Береза, со своей стороны, иронически прокомментировал заявление Титаренко.

Пошёл и проверил свой книжные полки. Чехов, Лермонтов, Пушкин и Куприн стоя неопалимые. Вышел во двор. И был шокирован. В мусорнике ничего нет, кроме мусора. Видимо книги уже повезли сжигать на Хрещатик, — заявил он.

По мнению политика, в случае Титаренко речь идет либо об откровенном подыгрыше вражеской пропаганде, либо о «тихом помешательстве».

Стоит добавить, что Титаренко не в первый раз делает такие резонансные заявления. Несколько лет назад в интервью одиозному журналисту Руслану Коцабе она заявляла о якобы притеснении русского языка в Украине, признавалась в любви к России, а также просила прощения у террористов ОРДЛО за то, что «Украина в них стреляет».