Наслідки обстрілу села Невельське. Фото: Нацполіція

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Обстріл бойовиками села Невельське в Донецькій області прокоментували в поліції.

Силовики уточнили, що внаслідок обстрілу, який відбувся 14 жовтня о 1.30, повністю зруйновано три житлові будинки на вулиці Молодіжна. Також снарядами та осколками від них пошкоджено ще п’ять будинків. Слідчі вже задокументували наслідки нічного обстрілу. Про це 14 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Причетним до обстрілу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Зазначається, що на місці події працюють поліцейські, а спеціальна комісія Очеретинської військово-цивільної адміністрації уточнює інформацію про пошкодження у місцевих жителів.

Нагадаємо, вночі 14 листопада бойовики ДНР обстріляли селище Невельське Покровського району Донецької області з мінометів калібру 120 мм. Кілька будинків були знищені снарядами, а в одній зі зруйнованих будівель під завалами опинилися 65-річний чоловік та 63-річна жінка, вибратися яким допомогли рятувальники. Також внаслідок обстрілу дістав поранення український військовослужбовець.