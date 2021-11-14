Новые санкции для Беларуси из-за миграционного кризиса пообещали в ЕС

Санкции для Беларуси из-за миграционного кризиса пообещали в ЕС. Фото: naviny.online

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Санкции против Беларуси будут расширены на фоне миграционного кризиса.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза должны встретиться в понедельник, 15 ноября. На этой встрече будут введены новые санкции против режима Александра Лукашенко и всех, кто причастен к ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель французской газете Le Journal du Dimanche, пишет Reuters.

Мы дадим зеленый свет на расширение правовой базы наших санкций против Беларуси, чтобы ее можно было применять ко всем, кто участвует в незаконном ввозе мигрантов в эту страну, — заявил он.

Боррель отметил, что санкции введут против белорусских авиакомпаний и туристических агентств, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза. Кроме того, под ограничения попадут и почти 30 белорусских чиновников.

Ранее Литва, Латвия, Польша и Эстония обвиняли диктатора Александра Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Эти страны призвали ООН принять меры в отношении руководства Беларуси.

Напомним, ситуация на границе Беларуси и Польши обострилась, поскольку тысячи мигрантов, свезенных с Ближнего Востока, пытаются прорваться через внешнюю границу Евросоюза. В субботу, 13 ноября, около 50 нелегальных мигрантов прорвались на территорию Польши из Беларуси.

Источник: Reuters