Подержанные автомобили начали дорожать в Украине. Фото: mashyna.com.ua

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Подержанные автомобили в Украине начали дорожать, цены на такие машины могут расти и в ближайшем будущем.

В октябре в разы увеличился спрос на машины стоимостью до 5 тыс. долл., а одной из причин спроса стало введение карантинных ограничений в общественном транспорте для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. В таких случаях приходится внеплановому покупать недорогую машину. Об этом заявил основатель компании по подбору автомобилей Car4you Владимир Валуйский, сообщается на сайте UBR.ua.

Эксперт заявил, что самыми популярными подержанными автомобилями среди украинцев считаются Volkswagen (Фольксваген) и Skoda (Шкода), потому что они проверены временем и имеют умеренные цены.

По информации портала Auto. RIA, в октябре самыми популярными среди украинцев машинами были:

Volkswagen Passat (средняя цена — 11 тыс. 600 долл.);

Skoda Octavia (средняя цена — 7 тыс. долл.);

Daewoo Lanos (средняя цена —3 тыс. 100 долл.).

Также граждане активно покупали Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia. Окончательная цена формировалась в зависимости от состояния, года выпуска, объема двигателя и других характеристик.

Снижение цен на подержанные автомобили на ближайшие два месяца Валуйский прогнозировать не берется. Специалист подчеркнул, что в 2020 году цены на такие машины выросли в среднем на 5−15%.

Напомним, 50-летний ВАЗ в идеальном состоянии нашли в одном из гаражей на Хмельнитчине. Раннюю «копейку», которая была выпущена в очень редком цвете, забыли в гараже на много лет.

Источник: UBR.ua, Auto. RIA