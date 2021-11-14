Надзвичайний стан можуть запровадити на Волині через мігрантів з Білорусі. Фото: ДПСУ

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У прикордонних областях України можуть запровадити різні превентивні заходи, не виключається й введення надзвичайного стану.

До таких дій можуть вдатися у зв’язку із загрозою масового прориву державного кордону мігрантами з території Білорусі. Вже напрацьований план дій у разі навали мігрантів. Про це йшлося під час брифінгу силових відомств у Волинській обласній державній адміністрації 14 листопада. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Під час наради наголошувалося й про кримінальну відповідальність за незаконне сприяння іноземним громадянам у перетині державного кордону. Карати за це обіцяють суворо. Розвідка заявила, що володіє інформацією про українців, які хочуть заробляти гроші, допомагаючи мігрантам.

Монастирський зазначив, що до охорони українського кордону можуть залучити власників травматичної зброї, яку ті купили власним коштом та кожні три роки мають продовжувати дозвіл на неї. В Україні видали понад 200 тис. дозволів на «травмати». Власників цієї зброї можуть зібрати на навчання вже у листопаді. Спочатку ж такий захід можуть провести для власників нагородної бойової зброї.

Пропоную для початку провести навчання та залучити до охорони кордону власників повноцінної бойової нагородної зброї. Яку її власники отримали від держави (тобто за податки інших громадян) безкоштовно та довічно, без щотрирічного перегляду «дозволів». Хотілося б окремо дізнатися, скільки взагалі таких громадян живе в Україні, хто вони, і скільки бойових підрозділів з охорони державного кордону можна було б сформувати з цих людей, — зазначив Монастирський.

Міністр додав, що Україна укріплюватиме кордон з Білоруссю впродовж наступних двох років. Відповідна програма закладена в державний бюджет на 2022 рік.

Разом з тим очільник Служби безпеки України Іван Баканов під час наради зазначив, що наразі мігранти не мають наміру рухатися в Україну. При цьому в спецслужбі готуються до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, тисячі мігрантів, звезених з Близького Сходу в Білорусь, намагаються прорватися в Євросоюз через польський кордон. У суботу, 13 листопада, близько 50 нелегальним мігрантам вдалося прорвалися на територію Польщі.

Джерело: «Конкурент»