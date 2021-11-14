Дрони в Китаї засівають поля та доглядають за рослинами. Фото: XAG

https://racurs.ua/ua/n163042-drony-v-kytayi-zasivaut-polya-ta-doglyadaut-za-roslynamy-video.html

Ракурс

Сільськогосподарський дрон V40 розробила китайська компанія XAG.

Новинка унікальна тим, що має два поворотних ротора, що дозволяють не лише збільшити дальність польоту, але й ефективно працювати на полях до 50 хвилин на одному заряді. БПЛА оснащений 25-літровим контейнером для гранульованого насіння з розпилювальним соплом внизу. Це дозволяє дрону засівати поля. А 16-літровий резервуар для рідини використовується для обробляння рослин різними пестицидами. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

У дрон вмонтували систему GPS та спеціальний радар. Пристрій спочатку облітає поле, відбиває його межі та запам’ятовує географічні особливості. Згодом ці дані використовуються для виконання робіт з обприскування або посіву.

Автори розробки стверджують, що завдяки радіолокаційній системі безпілотник уникає зіткнень з можливими перешкодами і може працювати в автоматичному режимі.

Нагадаємо, у липні 2021 року в Дубаї за допомогою дронів боролися з аномальною спекою — безпілотники електричними розрядами зганяли хмари над мегаполісом, який потерпав від 50-градусної температури.

Джерело: 4PDA