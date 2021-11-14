«Укрзализныця» предупредила о возможной задержке поездов. Фото: УЗ

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Поезда «Укрзализныци» на следующей неделе будут прибывать на некоторые станции с опозданием.

В Украине с 15 по 19 ноября возможна задержка нескольких поездов. Причиной опоздания станут работы по реконструкции путей на участке Мироновка — им. Тараса Шевченко. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця» выполняет работы по реконструкции пути на участке Мироновка — им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов, — отметили железнодорожники.



Сообщается, что ориентировочное время задержки поездов составит от 5 минут до 1,5 часа. Движение железнодорожного транспорта с задержками ожидается на станциях Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

Напомним, компания «Укрзализныця» заявила о самом масштабном за годы независимости Украины обновлении парка пригородных и региональных поездов. Планируют закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок.