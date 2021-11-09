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Ракурс
Элитный вагон «Укрзализныци» за 24 тыс. грн показал журналист

Элитный вагон «Укрзализныци» за 24 тыс. грн показал журналист (ФОТО, ВИДЕО)

9 ноя 2021, 13:52
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Элитный вагон «Укрзализныци» показал изнутри телеведущий Дмитрий Комаров. Путешественник проехался в VIP-вагоне из Киева в Одессу за 24 тыс. грн.

Журналист назвал вагон «пятизвездочной гостиницей» и «музеем на колесах». Об этом говорится в сюжете программы «Мир наизнанку» на Youtube.

Внешне VIP-вагон ничем не отличается от других, а вот внутри есть спальня с двуспальной кроватью, столовая, полноценный санузел, мини-кухня и купе для персонала. Вагон украшен резьбой по дереву и позолотой.


Во время путешествия в вагоне можно воспользоваться полноценной просторной ванной комнатой с душевой кабиной, кухней, где есть электроплита, микроволновка, духовка и кофеварка.

Источник: Ракурс


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