Элитный вагон «Укрзализныци» за 24 тыс. грн показал журналист

https://racurs.ua/n162805-elitnyy-vagon-ukrzaliznyci-za-24-tys-grn-pokazal-jurnalist-foto-video.html

Ракурс

Элитный вагон «Укрзализныци» показал изнутри телеведущий Дмитрий Комаров. Путешественник проехался в VIP-вагоне из Киева в Одессу за 24 тыс. грн.

Журналист назвал вагон «пятизвездочной гостиницей» и «музеем на колесах». Об этом говорится в сюжете программы «Мир наизнанку» на Youtube.

Внешне VIP-вагон ничем не отличается от других, а вот внутри есть спальня с двуспальной кроватью, столовая, полноценный санузел, мини-кухня и купе для персонала. Вагон украшен резьбой по дереву и позолотой.

Во время путешествия в вагоне можно воспользоваться полноценной просторной ванной комнатой с душевой кабиной, кухней, где есть электроплита, микроволновка, духовка и кофеварка.