В Киеве прощаются с экс-нардепом Ефимом Звягильским. Фото: Телеграм

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В Киеве проводят в последний путь депутата Верховной Рады несколько прошлых созывов и экс-премьера Ефима Звягильского.

Церемония прощания проходила в Клубе Кабинета министров по улице Институтской, 7. Об этом сообщает «Обозреватель».

Поскольку Звягильский — герой Украины, на церемонии присутствовал почетный караул, который менялся каждые 15 минут. В то же время внутрь Клуба Кабмина людей пускали после проверок сумок. В общей целом церемония продолжалась до 12.00.

Около 10.00 попрощаться с Ефимом Звягильским, кроме его родных и близких, пришли политики. Одним из первых отдал уважение умершему политику мэр столицы Виталий Кличко.

Также пришли спикер Рады Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко в окружении других парламентариев. Среди них была лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Попрощаться пришел бизнесмен Ринат Ахметов, который заявил, что никогда не представлял Звягилького без Донбасса, а Донбасс без него.

Напомним, Звягильскому было 88 лет. 6 ноября он умер в Институте сердца Минздрава от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник:«Обозреватель»