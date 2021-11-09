Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві прощаються з екс-нардепом Юхимом Звягільським. Фото: Телеграм
У Києві прощаються з екс-нардепом Юхимом Звягільським (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n162804-u-kyievi-proschautsya-z-eks-nardepom-uhymom-zvyagilskym-foto.htmlРакурс
У Києві проводять в останню путь депутата Верховної Ради кількох минулих скликань і екс-прем'єра Юхима Звягільського.
Церемонія прощання тривала в Клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській, 7. Про це повідомляє «Обозреватель».
Оскільки Звягільський — герой України, на церемонії була присутня почесна варта, яка мінялася кожні 15 хвилин. Водночас всередину Клубу Кабміну людей пускали після перевірок сумок. Загалом церемонія тривала до 12.00.
Близько 10.00 попрощатися з Юхимом Звягільським, окрім його рідних і близьких, прийшли політики. Одним із перших віддав шану померлому політику мер столиці Віталій Кличко.
Також прийшли спікер Ради Руслан Стефанчук і віце-спікер Олександр Корнієнко в оточенні інших парламентарів. Серед них була лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко.
Попрощатися прийшов бізнесмен Рінат Ахметов, який заявив, що ніколи не уявляв Звягілького без Донбасу, а Донбас без нього.
Нагадаємо, Звягільському було 88 років. 6 листопада він помер в Інституті серця МОЗ від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.
Джерело: «Обозреватель»
.