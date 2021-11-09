У Києві прощаються з екс-нардепом Юхимом Звягільським. Фото: Телеграм

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У Києві проводять в останню путь депутата Верховної Ради кількох минулих скликань і екс-прем'єра Юхима Звягільського.

Церемонія прощання тривала в Клубі Кабінету міністрів на вулиці Інститутській, 7. Про це повідомляє «Обозреватель».

Оскільки Звягільський — герой України, на церемонії була присутня почесна варта, яка мінялася кожні 15 хвилин. Водночас всередину Клубу Кабміну людей пускали після перевірок сумок. Загалом церемонія тривала до 12.00.

Близько 10.00 попрощатися з Юхимом Звягільським, окрім його рідних і близьких, прийшли політики. Одним із перших віддав шану померлому політику мер столиці Віталій Кличко.

Також прийшли спікер Ради Руслан Стефанчук і віце-спікер Олександр Корнієнко в оточенні інших парламентарів. Серед них була лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, співголова партії ОПЗЖ Юрій Бойко.

Попрощатися прийшов бізнесмен Рінат Ахметов, який заявив, що ніколи не уявляв Звягілького без Донбасу, а Донбас без нього.

Нагадаємо, Звягільському було 88 років. 6 листопада він помер в Інституті серця МОЗ від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

Джерело: «Обозреватель»