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Ракурс
Елітний вагон «Укрзалізниці» за 24 тис. грн показав журналіст

Елітний вагон «Укрзалізниці» за 24 тис. грн показав журналіст (ФОТО, ВІДЕО)

9 лис 2021, 13:52
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Елітний вагон «Укрзалізниці» показав зсередини телеведучий Дмитро Комаров. Мандрівник проїхався у VIP-вагоні з Києва до Одеси за 24 тис. грн.

Журналіст назвав вагон «п'ятизірковим готелем» та «музеєм на колесах». Про це йдеться в сюжеті програми «Світ навиворіт» на Youtube.

Зовні VIP-вагон нічим не відрізняється від інших, а от усередині є спальня з двоспальним ліжком, їдальня, повноцінний санвузол, міні-кухня і купе для персоналу. Вагон оздоблений різьбою по дереву і позолотою.


Під час подорожі у вагоні можна скористатися повноцінною просторою ванною кімнатою з душовою кабіною, кухнею, де є електроплита, мікрохвильова піч, духовка та кавоварка.

Джерело: Ракурс


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