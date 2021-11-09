Елітний вагон «Укрзалізниці» за 24 тис. грн показав журналіст

https://racurs.ua/ua/n162805-elitnyy-vagon-ukrzaliznyci-za-24-tys-grn-pokazav-jurnalist-foto-video.html

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Елітний вагон «Укрзалізниці» показав зсередини телеведучий Дмитро Комаров. Мандрівник проїхався у VIP-вагоні з Києва до Одеси за 24 тис. грн.

Журналіст назвав вагон «п'ятизірковим готелем» та «музеєм на колесах». Про це йдеться в сюжеті програми «Світ навиворіт» на Youtube.

Зовні VIP-вагон нічим не відрізняється від інших, а от усередині є спальня з двоспальним ліжком, їдальня, повноцінний санвузол, міні-кухня і купе для персоналу. Вагон оздоблений різьбою по дереву і позолотою.

Під час подорожі у вагоні можна скористатися повноцінною просторою ванною кімнатою з душовою кабіною, кухнею, де є електроплита, мікрохвильова піч, духовка та кавоварка.