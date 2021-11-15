Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: ABC NEWS

https://racurs.ua/ua/n163046-diyi-rejymu-lukashenka-na-polskomu-kordoni-ssha-pov-yazaly-z-ukrayinou.html

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Міграційну кризу біля кордонів Євросоюзу прокоментували США.

Дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною. Про це заявив державний секретар Сполучних Штатів Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау, передає прес-служба Держдепартаменту США.

Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною, — наголосив Блінкен.

Американський та польський чиновники засудили використання мігрантів і закликали білоруського диктатора усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, — порушення прав людини та основних свобод народу Білорусі.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в програмі Axios on HBO заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії й України. За його словами, в НАТО готові до будь-якого розвитку ситуації.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у Білорусі перебувають близько 16 тис. мігрантів. В Україні готуються до різного розвитку ситуацій на кордоні. В МВС не виключають, що в разі навали мігрантів доведеться запровадити надзвичайний стан у прикордонних областях.

Джерело: Axios on HBO