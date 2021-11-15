ТСК по "вагнерівцям" терміново оприлюднить звіт після анонсу Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n163049-tsk-po-vagnerivcyam-terminovo-opryludnyt-zvit-pislya-anonsu-bellingcat.html

Ракурс

Справа «вагнерівців» отримує нових подих — цього тижня про ймовірну державну зраду вищого політичного керівництва України звітуватиме тимчасова слідча комісія Ради, а також вийде розслідування міжнародного консорціуму журналістів Bellingcat.

Наприкінці минулого тижня Твіттер розслідувачів повідомив, що дуже скоро опублікує розслідування щодо «вагнерівців». Голова ТСК Ради, яка вивчає ймовірну зраду вищих держчиновників Мар’яна Безугла раптово вирішила вже сьогодні, 15 листопада (о 13.30), видати звіт комісії з причин провалу спецоперації, покликаної влітку 2019 року затримати «вагнерівців».

Звіт планувався ще у п’ятницю, але Безугла написала у Фейсбук, що комісія не готова оприлюднити звіт.

Раніше у вересні ця нардеп-«слуга» вже звітувала про проміжні результати розслідування. Безугла фактично підтвердила майже всі ключові пункти, за якими у «зраді» звинувачують Офіс президента.

Безугла написала також, що готова розповісти якусь інформацію і щодо розстрілу росіянами колони українських військ біля Іловайська.