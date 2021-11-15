Киев пригласили на важные переговоры НАТО

Кулеба. Фото: МИД

https://racurs.ua/n163073-kiev-priglasili-na-vajnye-peregovory-nato.html

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Украина и НАТО продолжают развивать свои отношения — Киев пригласили на важные переговоры, которые состоятся 30 ноября в Риге.

Об этом стало известно во время совместного брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Во время переговоров обсуждали актуальную ситуацию касательно безопасности на украинской границе и ее влияние на Украину и НАТО. Кулеба напомнил, что Россия не отвела войска, которые стянула к границам Украины весной.

Сейчас мы наблюдаем скорее не отвод войск, потому что Россия никогда полностью и не отводила военную армаду, которую она стянула к границам Украины весной. То, что происходит сейчас, это скорее демонстрация, что Россия готова привлечь накопленные войска и оборудование, а руководство РФ рассматривает различные возможности, среди которых также и потенциальное военное вторжение в Украину, — объяснил министр.



Украинский дипломат подчеркнул, что Украина ценит солидарность НАТО, а приглашение глав украинской и грузинской дипломатии является важным сигналом поддержки. Также он отметил, что Украина использует «на полную» статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина до сих пор не является членом Североатлантического альянса, и чтобы вступить в НАТО необходимо соответствовать всем необходимым стандартам. Кроме того, сейчас среди 30 стран-участников «нет консенсуса относительно приглашения Украины к полноценным членам НАТО».