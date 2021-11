Украина до сих пор не является членом Североатлантического альянса, чтобы вступить в НАТО необходимо соответствовать всем необходимым стандартам.

Кроме того, сейчас среди 30 стран-участников «нет консенсуса по приглашению Украины к полноценным членам НАТО». Об этом генеральный секретарь Альянса Йенса Столтенберга заявил в программе Axios on HBO на американском телеканале HBO.

Генсек добавил, что Украина не подпадает под действие Положения о коллективной обороне — пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов альянса рассматривается как нападение на них всех), потому что не является членом Альянса.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.



Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.



Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBOpic.twitter.com/V2auD7yYaS