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Йенс Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО. Фото: interaffairs.ru

Нет консенсуса — Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

15 ноя 2021, 10:18
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Украина до сих пор не является членом Североатлантического альянса, чтобы вступить в НАТО необходимо соответствовать всем необходимым стандартам.

Кроме того, сейчас среди 30 стран-участников «нет консенсуса по приглашению Украины к полноценным членам НАТО». Об этом генеральный секретарь Альянса Йенса Столтенберга заявил в программе Axios on HBO на американском телеканале HBO.

Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, — отметил он.

Генсек добавил, что Украина не подпадает под действие Положения о коллективной обороне — пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов альянса рассматривается как нападение на них всех), потому что не является членом Альянса.


Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в программе Axios on HBO заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины. По его словам, в НАТО готовы к любому развитию ситуации.

Источник: Ракурс


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