Йенс Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не стала членом НАТО. Фото: interaffairs.ru

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Украина до сих пор не является членом Североатлантического альянса, чтобы вступить в НАТО необходимо соответствовать всем необходимым стандартам.

Кроме того, сейчас среди 30 стран-участников «нет консенсуса по приглашению Украины к полноценным членам НАТО». Об этом генеральный секретарь Альянса Йенса Столтенберга заявил в программе Axios on HBO на американском телеканале HBO.

Чтобы быть членом НАТО нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, — отметил он.

Генсек добавил, что Украина не подпадает под действие Положения о коллективной обороне — пятой статьи Вашингтонского договора (нападение на любое из государств-членов альянса рассматривается как нападение на них всех), потому что не является членом Альянса.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.



Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.



Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBOpic.twitter.com/V2auD7yYaS — Axios (@axios) November 15, 2021

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в программе Axios on HBO заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины. По его словам, в НАТО готовы к любому развитию ситуации.