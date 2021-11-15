Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не стала членом НАТО. Фото: interaffairs.ru

https://racurs.ua/ua/n163052-nemaie-konsensusu-stoltenberg-poyasnyv-chomu-ukrayina-dosi-ne-v-nato.html

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Україна досі не є членом Північноатлантичного альянсу, щоб вступити до НАТО необхідно відповідати всім необхідним стандартам.

Крім того, зараз серед 30 країн-учасників «немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО». Про це генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберга заявив у програмі Axios on HBO на американському телеканалі HBO.

Щоб бути членом НАТО потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією, — зазначив він.

Генсек додав, що Україна не підпадає під дію Положення про колективну оборону — п’ятої статті Вашингтонського договору (напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх), бо не є членом Альянсу.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.



Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.



Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBOpic.twitter.com/V2auD7yYaS — Axios (@axios) November 15, 2021

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в програмі Axios on HBO заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуацції на кордоні Росії й України. За його словами, в НАТО готові до будь-якого розвитку ситуації.