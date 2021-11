Україна досі не є членом Північноатлантичного альянсу, щоб вступити до НАТО необхідно відповідати всім необхідним стандартам.

Крім того, зараз серед 30 країн-учасників «немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО». Про це генеральний секретар Альянсу Єнса Столтенберга заявив у програмі Axios on HBO на американському телеканалі HBO.

Генсек додав, що Україна не підпадає під дію Положення про колективну оборону — п’ятої статті Вашингтонського договору (напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх), бо не є членом Альянсу.

.@jonathanvswan presses NATO chief Jens Stoltenberg on why Ukraine is still not part of the alliance.



Stoltenberg: To be a NATO member, you need to meet NATO standards.



Swan: I can think of current NATO members whose governments are deeply corrupt, undemocratic. #AxiosOnHBOpic.twitter.com/V2auD7yYaS