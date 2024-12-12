Марк Рютте, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n202107-poteri-storon-v-voyne-v-ukraine-prevysili-million-chelovek-gensek-nato.html

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у результаті повномасштабної російсько-української війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.

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Про це Рютте розповів у своїй промові в Брюсселі сьогодні, 12 червня, повідомляє видання «Європейська правда».

Щотижня понад 10 тисяч (людей) вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. путін намагається стерти Україну з мапи, — зазначив він.

Рютте уточнив, що при цьому втрати Росії сягнули 700 тис. людей.

Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тис. людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць — рекордний за кількістю російських втрат, — зазначив генсек НАТО.

Рютте зауважив, що агресія путіна відбувається далеко не за новою схемою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.

Джерело: «Європейська правда»