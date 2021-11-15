Київ запросили на важливі переговори НАТО

Кулеба. Фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n163073-kyyiv-zaprosyly-na-vajlyvi-peregovory-nato.html

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Україна й НАТО продовжують розвивати свої відносини — Київ запросили на важливі переговори, які відбудуться 30 листопада в Ризі.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Під час переговорів обговорювали актуальну безпекову ситуацію вздовж українського кордону та її вплив на Україну й НАТО. Кулеба нагадав, що Росія не відвела війська, які стягнула до кордонів України навесні.

Нині ми спостерігаємо радше не стягування військ як таке, бо Росія ніколи повністю й не відводила військову армаду, яку вона стягнула до кордонів України навесні. Те, що відбувається нині, це радше демонстрація, що Росія готова залучити накопичені війська та обладнання, а керівництво РФ розглядає різні можливості, серед яких також і потенційне військове вторгнення в Україну, — пояснив міністр.



Український дипломат наголосив, що Україна цінує солідарність НАТО, а запрошення глав української та грузинської дипломатії є важливим сигналом підтримки. Також він зазначив, що Україна використовує «на повну» статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна досі не є членом Північноатлантичного альянсу, щоби вступити до НАТО необхідно відповідати всім необхідним стандартам. Крім того, зараз серед 30 країн-учасників «немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО».