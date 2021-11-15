Кількість хворих та вакцинованих від COVID-19 нардепів назвав Стефанчук

Голова ВРУ Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n163072-kilkist-hvoryh-ta-vakcynovanyh-vid-covid-19-nardepiv-nazvav-stefanchuk.html

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Коронавірус підхопили шестеро народних депутатів та понад 20 працівників апарату Верховної Ради.

Така ковід-статистика на сьогодні, 15 листопада. Крім того, станом на 83% народних депутатів та 93% працівників парламентського апарату вакциновані від COVID-19. Про це голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомив на брифінгу після засідання погоджувальної ради. Транслювався брифінг на парламентському каналі в YouTube.

Але інформація ще уточняється, тому що безпосередньо процедура допуску до будівлі ВР лише за наявності COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту почне діяти із завтрашнього дня, — додав він.



Стефанчук додав, що вакцинованим нардепам видали спеціальну перепустку для уникнення черг на вході до парламенту. Таким чином ці депутати не повинні показувати ковід-документи працівникам Управління державної охорони на вході до приміщень ВР. Усім іншим для потрапляння в парламент потрібно показати сертифікат про вакцинацію, довідку про перенесений «ковід» або ж негативний швидкий або ПЛР-тест.

Нагадаємо, віце-спікер ВРУ Олександр Корнієкно заявив, що деякі парламентарі відмовляються виконувати постанову Верховної Ради про пред’явлення ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів для входу в приміщення парламенту. Нардепи чіпляються до охорони й поводять себе не чемно.