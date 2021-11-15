В Верховной Раде рассказали о реакции нардепов на вход с ковид-документами. Фото: parlament.ua

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Усиленный карантин в Верховной Раде выводит из равновесия народных депутатов.

Некоторые парламентарии отказываются выполнять постановление Верховной Рады о предъявлении ковид-сертификатов или ПЦР-тестов для входа в помещение парламента. Нардепы цепляются к охране и ведут себя не вежливо. Об этом 15 ноября заявил вице-спикер ВРУ Александр Корниенко во время заседания согласительного совета парламента, которое транслировалось в YouTube.

К сожалению, мы уже имеем примеры, когда (не буду называть ни фракцию, ни фамилию), но народные депутаты ведут себя ну да, согласно записи сложно понять, достойно ли, но похоже, что не достойно и на счет соблюдения карантинных ограничений и по отношению к работникам Управления госохраны, — отметил он.

Корниенко также попросил руководство парламентских фракций провести разъяснительную работу с депутатами, потому что те ведут себя недостойно, а сотрудники Управления госохраны просто выполняют свою работу.

Напомним, 2 ноября Верховная Рада приняла постановление, что в парламент народных депутатов будут пускать только с COVID-документами. Такие правила начали действовать с середины ноября.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что в Верховной Раде прививки от коронавирусной болезни COVID-19 до сих пор не получили 40% народных избранников.