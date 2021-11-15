Подрыв автомобиля возле больницы в Ливерпуле, фото: The Daily Mail

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Ракурс

В Ливерпуле (Великобритания) водитель такси, вероятно, предотвратил теракт, заперев в авто подозрительного пассажира.

Впоследствии раздался взрыв, в котором погиб пассажир, а сам водитель госпитализирован с травмами и ожогами. В частности, у него повреждение барабанной перепонки, сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что таксист подобрал пассажира, который попросил отвезти его в англиканский собор, где должен был завершиться парад в День Памяти, в котором приняли участие тысячи военных, ветеранов и первых лиц города.

Когда пассажир увидел, что дороги заблокированы, он попросил таксиста вместо этого отвезти его в центр города, а когда автомобиль проезжал мимо женской клиники, сказал остановиться там.

Таксист заметил, что у пассажира к одежде прицеплены какие-то провода, выскочил из автомобиля и запер там вероятного терориста. Спустя несколько секунд после этого раздался взрыв.

В рамках закона о противодействии терроризму в связи с этим взрывом британские силовики задержали троих мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет и эвакуировали десятки домов, проводя спецоперацию.

Жизни таксиста угрозы нет, коллеги уже собрали для него и его семьи 8,5 тыс. фунтов стерлингов помощи.

Источник: The Daily Mail