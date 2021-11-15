Вибух автомобіля біля лікарні в Ліверпулі, фото: The Daily Mail

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Ракурс

У Ліверпулі (Велика Британія) водій таксі, ймовірно, запобіг теракту, замкнувши в авто підозрілого пасажира.

Згодом пролунав вибух, в якому загинув пасажир, а сам водій госпіталізований з травмами та опіками. Зокрема, в нього пошкодження барабанної перетинки, повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що таксист підібрав пасажира, який попросив відвезти його до англіканського собору, де мав завершитися парад на День Пам’яті, в якому взяли участь тисячі військових, ветеранів та перших осіб міста.

Коли пасажир побачив, що дороги заблоковані, він попросив таксиста замість цього відвезти його у центр міста, а коли авто проїжджало повз жіночу клініку, сказав зупинитися там.

Таксист помітив, що в пасажира до одягу причеплені якісь дроти, вискочив з автомобіля та замкнув там ймовірного терориста. За кілька секунд після цього пролунав вибух.

В межах закону про протидію тероризму у зв’язку з цим вибухом британські силовики затримали трьох чоловіків віком 21, 26 та 29 років та евакуювали десятки будинків, проводячи спецоперацію.

Життю таксиста загрози немає, колеги вже зібрали для нього і його родини 8,5 тис. фунтів стерлінгів допомоги.

Джерело: The Daily Mail