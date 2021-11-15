Підробка сертифікатів. Фото: СБУ

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Підроблений COVID-сертифікат продовжують виготовляти і збувати аферисти — Служба безпеки України (СБУ) викрила нові мережі продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Аферисти працювали в Києві, на Львівщині та Рівненщині та «обслужили» понад 10 тис. осіб. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до схеми:

власників туристичних агенцій, які поповнювали «клієнтську базу»;

лікарів, що вносили дані про «вакцинацію» до медичних баз;

українців, які виготовляли підробки.

Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

«Клієнтська база» зловмисників налічувала 6 тис. осіб. Свої «замовлення» вони виконували для мешканців усіх регіонів України, зокрема і для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

Більшість підробок — це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила в середньому 700−800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3 тис. грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення — 10 тис. грн.

За час існування схеми зловмисники «заробили» майже 10 млн грн. Під час обшуків вилучили дублікати печаток лікарень, бланки, фейкові документи, комп’ютери та носії інформації, що містять листування із «замовниками»; чорнову бухгалтерію та «клієнтську базу».

Організатора схеми затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підроблений COVID-сертифікат продовжують купати українців на свій страх і ризик. Через це група ділків створила нелегальну типографію, де друкувала підробки сертифікатів про щеплення й негативні ПЛР-тести.