Подделка сертификатов. Фото: СБУ

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Поддельный COVID-сертификат продолжают производить и сбывать аферисты — Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые сети продаж фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

Аферисты работали в Киеве, на Львовщине и Ровенщине и «обслужили» более 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к схеме:

владельцев туристических агентств, пополнявших «клиентскую базу»;

врачей, которые вносили данные о «вакцинации» в медицинские базы;

украинцев, производивших подделки.

Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

«Клиентская база» злоумышленников насчитывала 6 тыс. человек. Свои «заказы» они выполняли для жителей всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан России и других государств.

Большинство подделок — это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700−800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3 тыс. грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения — 10 тыс. грн.

За время существования схемы злоумышленники «заработали» почти 10 млн грн. Во время обысков изъяли дубликаты печатей больниц, бланки, фейковые документы, компьютеры и носители информации, содержащие переписку с «заказчиками», черновую бухгалтерию и «клиентскую базу».

Организатор схемы задержан, ему сообщено о подозрении по ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что поддельный COVID-сертификат продолжают покупать украинцы на свой страх и риск. Поэтому группа дельцов создала нелегальную типографию, где печатала подделки сертификатов о прививках и негативные ПЦР-тесты.