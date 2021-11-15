Повышение пенсий для двух групп украинцев до конца года анонсировали в Украине. Фото: dtkt.ua

https://racurs.ua/n163059-povyshenie-pensiy-dlya-dvuh-grupp-ukraincev-do-konca-goda-anonsirovala-lazebnaya.html

Ракурс

Повышение пенсий в Украине до конца 2021 года получат две группы пенсионеров.

Выплаты вырастут пенсионерам с наименьшими пенсиями, которые имеют маленький страховой стаж. С 1 декабря увеличатся минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Власти обещают пересчитать надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхурочный стаж. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью газете «Факты».

Во вторую группу входят пенсионеры, старше 65 лет, у которых страховой стаж больше 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин. Минимальная пенсия для них вырастет с 1 декабря по 2 тыс. 400 грн до 2 тыс. 600 грн. Повышение произойдет в результате повышения минимальной зарплаты.

Лазебная отметила, что в министерстве уже разработали план повышения пенсий на 2022 год, который включает 12 этапов адресного повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Одним из таких этапов является индексация пенсий в марте.

Надеюсь, что народные депутаты к этому времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить несправедливость, которая возникла, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей — государственных служащих, ученых, журналистов, военных, — отметила она.

Министр добавила, что с октября 2022 года власти расширят линейку возрастных доплат к пенсии пожилым людям на категорию пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет. А минимальная пенсионная выплата для людей, старше 70 лет, со стажем 30/35 лет будет 3 тыс. грн. Кроме того, разработаны этапы, которые коснутся повышения пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. По словам Лазебной, программа повышения пенсий на 2022 год комплексная, адресная и системная, поскольку является последовательным продолжением программ этого и прошлого годов.

Напомним, социологи установили, что люди в возрасте от 18 до 60 лет редко задумываются о будущем. Оказалось, что 38% опрошенных не откладывают деньги, но планируют это делать в будущем. 31% украинцев не откладывают и даже не планируют этого делать.

Источник: «Факты»