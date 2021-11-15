Підвищення пенсій для двох груп українців до кінця року анонсували в Україні. Фото: dtkt.ua

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Підвищення пенсій в Україні до кінця 2021 року отримають дві групи пенсіонерів.

Виплати зростуть пенсіонерам з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж. З 1 грудня збільшаться мінімальні пенсії у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Влада обіцяє перерахувати надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за понаднормовий стаж. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю газеті «Факти».

У другу групу входять пенсіонери, старші за 65 років, у яких страховий стаж є більшим за 30 років у жінок та більшим за 35 років у чоловіків. Мінімальна пенсія для них зросте з 1 грудня з 2 тис. 400 грн до 2 тис. 600 грн. Підвищення відбудеться внаслідок підвищення мінімальної зарплати.

Лазебна зазначила, що в міністерстві вже розробили план підвищення пенсій на 2022 рік, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів. Одним із таких етапів є індексація пенсій у березні.

Сподіваюся, що народні депутати до цього часу ухвалять у другому читанні наш законопроект, який забезпечить індексацію всіх без виключення пенсій. Це дозволить виправити несправедливість, яка виникла, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей — державних службовців, науковців, журналістів, військових, — зазначила вона.

Міністр додала, що з жовтня 2022 року влада розширить лінійку вікових доплат до пенсії літнім людям на категорію пенсіонерів віком від 70 до 75 років. А мінімальна пенсійна виплата для людей, старших за 70 років, зі стажем 30/35 років буде 3 тис. грн. Крім того, розроблено етапи, які стосуватимуться підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. За словами Лазебної, програма підвищення пенсій на 2022 рік комплексна, адресна та системна, оскільки є послідовним продовженням програм цього й минулого років.

Нагадаємо, соціологи встановили, що люди віком від 18 до 60 років рідко задумуються про майбутнє. Виявилося, що 38% опитаних не відкладають гроші, але планують це робити в майбутньому. 31% українців не відкладають і навіть не планують цього робити.

Джерело: «Факти»