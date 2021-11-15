Київ повертатиме Лукашенку його мігрантів - МВС

https://racurs.ua/ua/n163058-kyyiv-povertatyme-lukashenku-yogo-migrantiv-mvs.html

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Нелегальні мігранти, які потраплять в Україну, можуть і повинні бути видворені назад.

Про це заявив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він послався на угоду про реадмісію, яка з 2020 року діє між Україною та Білоруссю.

Та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти. Перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою Респубілка Білорусь вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті, — написав Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, поки зберігається «юридична основа для недопущення на українському кордоні такої ж ситуації як у Польщі».

Шевченко нагадав про кризу на кордоні з Білоруссю у вересні 2020 року. Тоді тисячі хасидів під час карантинну мали намір потрапити в Україну на Чернігівщині через пункт пропуску Нова Гута — Нові Яриловичі.

Тоді хасиди не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники. Після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернули геть, — написав Шевченко.



В МВС нагадали: аби закрити найбільш небезпечні 270 км кордону з Білоруссю спіральним колючим дротом «Єгоза», необхідно 189 млн грн. Повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю вартуватиме 7 млрд грн.

Нинішні події на цьому кордоні — це пряма спецоперація Російської Федерації, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Європі та Україні. Зараз у Білорусі перебувають близько 16 тис. так званих біженців. Про це 14 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після наради у Луцьку.