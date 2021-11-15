Олександр Корнієнко, фото: UA Rating

https://racurs.ua/ua/n163057-chomu-provalylosya-velyke-pereselennya-chynovnykiv-u-kyievi-rozpoviv-korniienko.html

Ракурс

Адміністрація президента Володимира Зеленського у червні 2019 року заявляла, що переїде в Український дім на Європейській площі або у так званий «вертолітний майданчик Януковича» (конгресово-виставковий центр «Парковий») і змінить назву на Офіс президента, а саму будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею.

Назву адміністрації Зеленського змінили, проте саме відомство так і залишилося на тому ж місці. Колишній голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, чому, на його думку, переселення чиновників залишилося «нереалізованою мрією».

Я думаю, що з часом рано чи пізно хтось її (мрію — ред.) здійснить, — вважає Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов’язаний із багатьма організаційними нюансами, зокрема зі створенням умов для роботи представників державної охорони.

Тож на переїзд не наважується навіть Київська міська державна адміністрація, попри на те, що це давно хотів зробити київський мер Віталій Кличко і цьому більш «компактному» відомству переїхати легше, наголошує Корнієнко.

Суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою — і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві — ред.) до офісного центру, — вважає Корнієнко.



Також Корнієнко повідомив, що планує замінити на більш європеїзований варіант меблі у своєму новому кабінеті, де працює після нещодавнього обрання першим заступником голови Верховної Ради.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»