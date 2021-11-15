Александр Корниенко, фото: UA Rating

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Администрация президента Владимира Зеленского в июне 2019 года заявляла, что переедет в Украинский дом на Европейской площади или в так называемую вертолетную площадку Януковича (конгрессно-выставочный центр «Парковый») и сменит название на Офис президента, а само здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

Название администрации Зеленского сменили, однако само ведомство так и осталось на том же месте. Бывший глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал, почему, по его мнению, переселение чиновников осталось «нереализованной мечтой».

Я думаю, что со временем рано или поздно кто-то ее (мечту — ред.) осуществит, — считает Корниенко.

Корниенко отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в частности, с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

Поэтому на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать киевский мэр Виталий Кличко и этому более «компактному» ведомству легче переехать, подчеркивает Корниенко.

Общество станет более современным и в какой-то момент это произойдет само собой — и политики как представители модернового общества поймут, что нужно переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве — ред.) в офисный центр, — считает Корниенко.



Также Корниенко сообщил, что планирует заменить более европеизированным вариантом мебель в своем новом кабинете, где работает после недавнего избрания первым заместителем главы Верховной Рады.

Источник: «Интерфакс-Украина»