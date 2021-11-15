Ляшко рассказал о первом положительном сигнале COVID-эпидемии в Украине

https://racurs.ua/n163056-lyashko-rasskazal-o-pervom-polojitelnom-signale-covid-epidemii-v-ukraine.html

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В Украине впервые за три месяца среднесуточное количество выписок из специализированных «ковидных» больниц превысило количество госпитализированных. В госпитали с коронавирусом привозят в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

Такие статистические данные сообщил 15 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, стабилизация уровня госпитализаций — первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровень госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения, — призвал министр.

По состоянию на 15 ноября одну дозу вакцины от коронавируса получили 39,4% украинцев. Полностью привиты 28%.

Самая большая доля полностью вакцинированных в Киеве — 61% взрослого населения. Больше всего вакцинировали на прошлой неделе в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Аутсайдеры — Закарпатская, Донецкая и Кировоградская области.