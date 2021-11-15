Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ляшко рассказал о первом положительном сигнале COVID-эпидемии в Украине

Ляшко рассказал о первом положительном сигнале COVID-эпидемии в Украине

15 ноя 2021, 10:54
999

В Украине впервые за три месяца среднесуточное количество выписок из специализированных «ковидных» больниц превысило количество госпитализированных. В госпитали с коронавирусом привозят в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

Такие статистические данные сообщил 15 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

По его словам, стабилизация уровня госпитализаций — первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

Однако это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровень госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения, — призвал министр.

По состоянию на 15 ноября одну дозу вакцины от коронавируса получили 39,4% украинцев. Полностью привиты 28%.


Самая большая доля полностью вакцинированных в Киеве — 61% взрослого населения. Больше всего вакцинировали на прошлой неделе в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Аутсайдеры — Закарпатская, Донецкая и Кировоградская области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров